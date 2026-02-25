Trend Galeri Trend Spor TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN EKRANI! Şampiyonlar Ligi Juventus Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle şifresiz link!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Juventus Galatasaray mücadelesi bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa devlerinden Juventus karşısında kritik bir sınav verecek. Karşılaşma, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek.Bu önemli randevu, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanırken, mücadele bu akşam TRT 1 canlı yayından ekranlara gelecek. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, yayın saati ve izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Juventus Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 25.02.2026 21:46