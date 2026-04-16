Trend
Galeri
Trend Spor
Tüm dünya Arda Güler'in gecesini konuşuyor! Bayern'e 2 gol attı, övgüler peş peşe geldi...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler attığı iki şık golle maça damga vurdu. Maçın ardından ülke basını, Thierry Henry, Philipp Lahm ve Manuel Neuer, 21 yaşındaki yıldız isme övgüler yağdırdı. İşte detaylar..
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 09:20