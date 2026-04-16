Tüm dünya Arda Güler’in gecesini konuşuyor! Bayern’e 2 gol attı, övgüler peş peşe geldi...

LAHM: "ÖZEL OLMANIN ÖTESİNDE"

Alman eski futbolcu Philipp Lahm, "Arda Güler her zaman özel bir oyuncu olacağının sinyallerini vermişti, ama bu mu? Bu, özel olmanın ötesinde. O gol tek kelimeyle inanılmazdı; öğretilemeyecek, tekrarlanamayacak bir şeydi. Bu sadece bir gol değildi; saf futbol çılgınlığının yaşandığı bir andı. Arda sadece gol atmakla kalmadı, kendinden öncekilerin yapamadığı bir şey yaptı." yorumunda bulundu.