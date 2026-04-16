Tüm dünya Arda Güler'in gecesini konuşuyor! Bayern'e 2 gol attı, övgüler peş peşe geldi...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler attığı iki şık golle maça damga vurdu. Maçın ardından ülke basını, Thierry Henry, Philipp Lahm ve Manuel Neuer, 21 yaşındaki yıldız isme övgüler yağdırdı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 09:20
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş mücadelesinde Real Madrid, Alman ekibi Bayer Münih'e konuk oldu.

Eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Alvaro Arbeloa tarafından kritik karşılaşmaya 11'de başlatıldı.

İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, deplasmanda da 4-3 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.

TEK VURUŞLA HARİKA GOL

Karşılaşmaya milli yıldız Arda Güler, kaydettiği iki golle damgasını vurmayı başardı. 35. saniyede kaleci Neuer'in hatalı pasında topla buluşan Arda, ceza sahası dışı sol çaprazdan fileleri havalandırdı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

NEUER'İ FRİKİKTEN AVLADI

29.dakika Real Madrid'in kaleyi karşıdan gören yerden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı ve skoru 2-1 yaptı.

HERKES ARDA'YI KONUŞUYOR

Milli futbolcu Arda Güler'in Münih deplasmanındaki performansı futbol dünyasında büyük övgüler aldı.

HENRY: "TARTIŞMASIZ DÜNYA KLASI"

Fransız efsane Thierry Henry, Arda Güler'in performansı için "Arda Güler sadece futbol oynamıyor. Sorumluluk alıyor. Tartışmasız bir dünya klası... Arda Güler için artık potansiyelden bahsedilmez. Arda Güler dünya futbolunda varlığını ispat etmiştir. O, elit bir oyuncu." dedi.

NEUER: "VURUŞLARI ÇOK GÜÇLÜ"

Arda'da iki gol yiyen Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, "Aslında topu dışarıdaki Stani'ye atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu. Resmen berbat bir pas verdim. O da harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı. Vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu." ifadelerini kullandı.

LAHM: "ÖZEL OLMANIN ÖTESİNDE"

Alman eski futbolcu Philipp Lahm, "Arda Güler her zaman özel bir oyuncu olacağının sinyallerini vermişti, ama bu mu? Bu, özel olmanın ötesinde. O gol tek kelimeyle inanılmazdı; öğretilemeyecek, tekrarlanamayacak bir şeydi. Bu sadece bir gol değildi; saf futbol çılgınlığının yaşandığı bir andı. Arda sadece gol atmakla kalmadı, kendinden öncekilerin yapamadığı bir şey yaptı." yorumunda bulundu.

"DAHA HIZLI DÜŞÜNÜYOR"

İspanyol basınından Diario AS, Arda ile ilgili, "Güler, golcü olmasının yanı sıra mükemmel bir arabulucuydu. Diğerlerinden daha hızlı düşünüyor ve zaferin derinlikte yattığını anlıyor. Performansı, en azından kendisinin bu çalkantılı sezonda bir adım ileriye gittiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"ÇARESİZ BIRAKTI"

Gazete, Arda'nın frikik golü için ise "Real Madrid'e umut veren Arda Güler'in muhteşem golünden bir başka kare. Türk oyuncu müthiş bir şut çekti ve hem barajı hem de Alman kaleci Neuer'i çaresiz bıraktı." dedi.

"FANTASTİK BİR GECE"

MARCA'da yayınlanan maç yazısında, "Güler'in altın sol ayağı… Asla unutamayacağı bir geceydi. Real Madrid oyuncusu ve dünya yıldızı olarak adını duyurduğu gece. Allianz Arena'da, her futbolcudan en iyi performans gerektiren bir maçta Arda Güler öne çıkarak iki muhteşem gol attı ve çok daha fazlasını yaptı.

İlk gol 34. saniyede, 35 metreden Neuer'in hatasını değerlendirerek geldi. İkincisi ise köşeye gönderilen bir serbest vuruştu. Ve sonra harika futbolu, Bayern'den çaldığı toplar, rakibin baskısı altında stoperlerin arasına girip topu çıkarma cesareti, ardından Vini, Bellingham ve Mbappé'ye pas dağıtma becerisi. Onun için fantastik bir gece." denildi.

49 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 49 karşılaşmada görev aldı ve 3,181 dakika süre aldı.

PERFORMANSI

21 yaşındaki yıldız isim, bu karşılaşmalarda rakip takım ağlarına 6 gol gönderirken, 13 de asist katkısı üretti.