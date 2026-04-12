Türkiye Süper Lig gol krallığı yarışı nefes kesiyor! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de 29. hafta maçları heyecanı devam ediyor. Oynanan maçlarda oyuncuların bireysel performansları da ön plana çıkıyor. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışı…

Giriş Tarihi: 12.04.2026 21:59
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları 2 müsabaka haricinde noktalandı. Sezonun sonuna yaklaşılırken oyuncuların bireysel performanslarına gözler çevrildi. Süper Lig gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte Süper Lig'in en golcü futbolcuları…

20- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 7 gol

19- Leroy Sane | Galatasaray | 7 gol

18- Serginho | Fatih Karagümrük | 7 gol

17- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 7 gol

16- Davie Selke | Başakşehir | 7 gol

15- Carlo Holse | Samsunspor | 7 gol

14- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 7 gol

13- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol

12- German Onugkha | Kayserispor | 8 gol

11- Juan Santos | Göztepe | 9 gol

10- Ernest Muçi | Trabzonspor | 10 gol

9- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 10 gol

8- Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol

7- Felipe Augusto | Trabzonspor | 11 gol

6- Victor Osimhen | Galatasaray | 12 gol

5- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 12 gol

4- Mauro Icardi | Galatasaray | 13 gol

3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 15 gol

2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 16 gol

1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 gol