Türkiye Süper Lig gol krallığı yarışı nefes kesiyor! İşte zirvenin sahibi

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçları 2 müsabaka haricinde noktalandı. Sezonun sonuna yaklaşılırken oyuncuların bireysel performanslarına gözler çevrildi. Süper Lig gol krallığı yarışında son durum netlik kazandı. İşte Süper Lig'in en golcü futbolcuları… 20- Bruno Petkovic | Kocaelispor | 7 gol 19- Leroy Sane | Galatasaray | 7 gol 18- Serginho | Fatih Karagümrük | 7 gol 17- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 7 gol 16- Davie Selke | Başakşehir | 7 gol 15- Carlo Holse | Samsunspor | 7 gol 14- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 7 gol 13- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol 12- German Onugkha | Kayserispor | 8 gol 11- Juan Santos | Göztepe | 9 gol 10- Ernest Muçi | Trabzonspor | 10 gol 9- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 10 gol 8- Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol 7- Felipe Augusto | Trabzonspor | 11 gol 6- Victor Osimhen | Galatasaray | 12 gol 5- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 12 gol 4- Mauro Icardi | Galatasaray | 13 gol 3- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 15 gol 2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 16 gol 1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 22 gol