Türkiye’den hangi takımlar Avrupa kupalarına gidecek? İşte ihtimaller

Süper Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlar belli oldu. Türkiye Kupası'nın finali öncesi hangi takımların Avrupa kupalarına katılacağına gözler çevrildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 22:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 22:29
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu ilk 5 sırada tamamlayan tüm takımlar netlik kazandı.

Türkiye Kupası'nın şampiyonuna göre ilk 5 sıranın Avrupa kupalarına katılacağı Süper Lig'de son durum netlik kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek.

TRABZONSPOR İÇİN İKİ İHTİMAL

Trabzonspor, Süper Lig'i üçüncü bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı kazanamazsa UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

KONYASPOR KUPAYI ALIRSA

Konyaspor, Süper Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayamadı.

Konyaspor eğer Türkiye Kupası'nı kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ İÇİN İKİ İHTİMAL

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Beşiktaş eğer Trabzonspor kupayı kazanamazsa UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda boy gösterecek.

BAŞAKŞEHİR'İN GÖZÜ TRABZONSPOR'DA

Başakşehir, Süper Lig'de sezonu beşinci sırada noktaladı.

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Eğer kupayı Konyaspor kazanırsa Başakşehir, Avrupa kupalarına katılamayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #TÜRKİYE KUPASI #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #GALATASARAY #TRABZONSPOR #BAŞAKŞEHİR #KONYASPOR