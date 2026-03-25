Trend Galeri Trend Spor Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, yarın akşam 20.00'de Romanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesine Football Meets Data adlı veri sitesi, Türkiye'nin play-off finali ve Dünya Kupası'na katılım şansıyla ilgili tahminde bulundu. İşte o oranlar...

Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 16:00
Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off Yarı Finali'nde yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk edecek. Milliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek. Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Play-off'larda yarı final maçları yarın, final karşılaşmaları ise 31 Mart'ta yapılacak.

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

Veri sitesi Football Meets Data, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde takımların finale kalma ve turnuvaya katılma şanslarıyla ilgili tahmin yaptı.

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

İŞTE O İHTİMALLER:

16 – Kuzey Makedonya (Final: %15 – Katılım: %4)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

15 – Kuzey İrlanda (Final: %16 – Katılım: %5)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

14 – Romanya (Final: %16 – Katılım: %6)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

13 – Bosna Hersek (Final: %25 – Katılım: %9)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

12 – Arnavutluk (Final: %32 – Katılım: %11)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

11 – İrlanda Cumhuriyeti (Final: %35 – Katılım: %17)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

10 – İsveç (Final: %35 – Katılım: %20)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

9 – Kosova (Final: %41 – Katılım: %20)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

8 – Slovakya (Final: %59 – Katılım: %26)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

7 – Polonya (Final: %68– Katılım: %29)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

6 – Çekya (Final: %65 – Katılım: %33)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

5 – Galler (Final: %75 – Katılım: %37)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

4 – Ukrayna (Final: %65 – Katılım: %39)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

3 – Danimarka (Final: %85 – Katılım: %46)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

2 – İtalya (Final: %84 – Katılım: %48)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

1 – TÜRKİYE (Final: %84 – Katılım: %49)

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

Yarın oynanacak play-off yarı final maçları programı şu şekilde:

20.00 Türkiye-Romanya

22.45 Slovakya-Kosova

22.45 İtalya-Kuzey İrlanda

22.45 Galler-Bosna Hersek

22.45 Ukrayna-İsveç

22.45 Polonya-Arnavutluk

22.45 Danimarka-Kuzey Makedonya

22.45 Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma ihtimali açıklandı! Milliler, listeyi altüst etti...

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.