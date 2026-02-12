Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Takımların şampiyonluk yarışının nefes kestiği dönemde gözler kullanılan stadyumlara çevrildi. Türkiye'de en yüksek kapasiteye sahip 20 stadyum belli oldu. İşte Türkiye'nin en büyük stadyumları... 1- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 77.563 | Kullanan takım: Fatih Karagümrük 3- Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Kapasite: 47.430 | Kullanan takım: Fenerbahçe2- Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park | Kapasite: 53.798 | Kullanan takım: Galatasaray 3- Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Kapasite: 47.430 | Kullanan takım: Fenerbahçe 4- Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu | Kapasite: 43.361 | Kullanan takım: Bursaspor 5- Beşiktaş Tüpraş Stadyumu | Kapasite: 42.684 | Kullanan takım: Beşiktaş 6- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Kapasite: 41.600 | Kullanan takım: Konyaspor 7- Papara Park | Kapasite: 41.000 | Kullanan takım: Trabzonspor 8- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | Kapasite: 34.829 | Kullanan takım: Kocaelispor 9- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Kapasite: 34.303 | Kullanan takım: Samsunspor 10- Diyarbakır Stadyumu | Kapasite: 33.000 | Kullanan takım: Amedspor 11- RHG Enertürk Enerji Stadyumu | Kapasite: 31.856 | Kullanan takım: Kayserispor 12- Yeni Adana Stadyumu | Kapasite: 30.960 | Kullanan takım: Adana Demirspor 13- Gaziantep Stadyumu | Kapasite: 30.320 | Kullanan takım: Gaziantep FK 14- Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu | Kapasite: 29.307 | Kullanan takım: Antalyaspor 15- 11 Nisan Stadyumu | Kapasite: 28.965 | Kullanan takım: Şanlıurfaspor 16- Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu | Kapasite: 28.154 | Kullanan takım: Sakaryaspor 17- BG Grup 4 Eylül Stadyumu | Kapasite: 27.817 | Kullanan takım: Sivasspor 18- Yeni Malatya Stadyumu | Kapasite: 25.745 | Kullanan takım: Yeni Malatyaspor 19- Mersin Stadyumu | Kapasite: 25.534 | Kullanan takım: Yeni Mersin İdman Yurdu 20- Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu | Kapasite: 21.374 | Kullanan takım: Erzurumspor FK