Trend Galeri Trend Spor Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

Türkiye'nin en yüksek seyirci kapasitesine sahip stadyumları belli oldu. İşte Türkiye'nin en büyük 20 stadyumu ve aktif olarak kullanan takımlar…

Giriş Tarihi: 12.02.2026 17:37 Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 17:39
Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Takımların şampiyonluk yarışının nefes kestiği dönemde gözler kullanılan stadyumlara çevrildi. Türkiye'de en yüksek kapasiteye sahip 20 stadyum belli oldu. İşte Türkiye'nin en büyük stadyumları…

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

1- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 77.563 | Kullanan takım: Fatih Karagümrük

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

3- Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Kapasite: 47.430 | Kullanan takım: Fenerbahçe2- Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park | Kapasite: 53.798 | Kullanan takım: Galatasaray

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

3- Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Kapasite: 47.430 | Kullanan takım: Fenerbahçe

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

4- Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu | Kapasite: 43.361 | Kullanan takım: Bursaspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

5- Beşiktaş Tüpraş Stadyumu | Kapasite: 42.684 | Kullanan takım: Beşiktaş

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

6- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Kapasite: 41.600 | Kullanan takım: Konyaspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

7- Papara Park | Kapasite: 41.000 | Kullanan takım: Trabzonspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

8- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | Kapasite: 34.829 | Kullanan takım: Kocaelispor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

9- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Kapasite: 34.303 | Kullanan takım: Samsunspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

10- Diyarbakır Stadyumu | Kapasite: 33.000 | Kullanan takım: Amedspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

11- RHG Enertürk Enerji Stadyumu | Kapasite: 31.856 | Kullanan takım: Kayserispor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

12- Yeni Adana Stadyumu | Kapasite: 30.960 | Kullanan takım: Adana Demirspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

13- Gaziantep Stadyumu | Kapasite: 30.320 | Kullanan takım: Gaziantep FK

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

14- Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu | Kapasite: 29.307 | Kullanan takım: Antalyaspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

15- 11 Nisan Stadyumu | Kapasite: 28.965 | Kullanan takım: Şanlıurfaspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

16- Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu | Kapasite: 28.154 | Kullanan takım: Sakaryaspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

17- BG Grup 4 Eylül Stadyumu | Kapasite: 27.817 | Kullanan takım: Sivasspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

18- Yeni Malatya Stadyumu | Kapasite: 25.745 | Kullanan takım: Yeni Malatyaspor

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

19- Mersin Stadyumu | Kapasite: 25.534 | Kullanan takım: Yeni Mersin İdman Yurdu

Türkiye’nin en büyük 20 stadyumu belli oldu! İşte tribün kapasiteleri

20- Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu | Kapasite: 21.374 | Kullanan takım: Erzurumspor FK