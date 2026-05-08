Trend
Galeri
Trend Spor
UEFA Avrupa Ligi finaline geri sayım! Aston Villa-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
UEFA Avrupa Ligi finaline geri sayım! Aston Villa-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
Avrupa Ligi'nde sezonun final eşleşmesi belli oldu. Aston Villa, yarı finalde Nottingham Forest karşısında 4-1'lik toplam skorla üstünlük kurarak finale yükseldi. Freiburg ise Braga'yı 4-3'lük agregat skorla geçerek kulüp tarihine geçti ve finalde yer alma hakkı kazandı. Kritik mücadelede iki ekip şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Giriş Tarihi: 08.05.2026 10:50