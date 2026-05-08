UEFA Avrupa Ligi finaline geri sayım! Aston Villa-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Avrupa Ligi'nde sezonun final eşleşmesi belli oldu. Aston Villa, yarı finalde Nottingham Forest karşısında 4-1'lik toplam skorla üstünlük kurarak finale yükseldi. Freiburg ise Braga'yı 4-3'lük agregat skorla geçerek kulüp tarihine geçti ve finalde yer alma hakkı kazandı. Kritik mücadelede iki ekip şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 10:50
Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonunda final tablosu oluştu. Aston Villa ve Freiburg, şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasına Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. İşte, Aston Villa-Freiburg maçı ile ilişkin detaylar haberin devamında...

FİNAL MÜSABAKASI BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final aşaması tamamlanırken finale yükselen ekipler de belli oldu. İngiltere temsilcisi Aston Villa, ilk maçta 1-0 kaybettiği Nottingham Forest eşleşmesinde rövanşı 4-0 gibi net bir skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Almanya'dan Freiburg, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu Braga'yı kendi sahasında 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve kulüp tarihindeki ilk Avrupa finaline yükseldi.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Final karşılaşması Aston Villa ile Freiburg arasında 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi finaline İstanbul'daki Beşiktaş Park Stadyumu (Tüpraş Stadyumu) ev sahipliği yapacak.

MAÇIN YAYIN BİLGİSİ

Dev finalin TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.

