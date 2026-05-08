UEFA Avrupa Ligi finaline geri sayım! Aston Villa-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

FİNAL MÜSABAKASI BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final aşaması tamamlanırken finale yükselen ekipler de belli oldu. İngiltere temsilcisi Aston Villa, ilk maçta 1-0 kaybettiği Nottingham Forest eşleşmesinde rövanşı 4-0 gibi net bir skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Almanya'dan Freiburg, ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu Braga'yı kendi sahasında 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve kulüp tarihindeki ilk Avrupa finaline yükseldi.