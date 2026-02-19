Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı başladı. Oynanan maçların ardından gol krallığı yarışı güncellendi. Fenerbahçe'den Anderson Talisca ile Kerem Aktürkoğlu listede yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 22:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 22:58
UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maçları heyecanı yaşanıyor. Oynanan ilk maçlar sonrası gözler oyuncuların bireysel performansına çevrildi.

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

Gol krallığı yarışında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca da yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında güncel durum…

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

1- Petar Stanic | Ludogorest | 7 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

2- Igor Jesus | Notingham Forest | 7 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

3- Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 5 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

4- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

5- Giorgos Giakoumakis | PAOK | 4 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

6- Anass Zarorury | Panathinaikos | 4 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

7- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 4 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

8- Karol Swiderski | Panathinaikos | 4 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

9- Antony | Real Betis | 4 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

10- Hamza Igamane | Lille | 4 gol

UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

11- Corentin Tolisso | Olimpik Lyon | 4 gol