UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışı! Talisca ve Kerem Aktürkoğlu listede

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maçları heyecanı yaşanıyor. Oynanan ilk maçlar sonrası gözler oyuncuların bireysel performansına çevrildi. Gol krallığı yarışında Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca da yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi gol krallığı yarışında güncel durum... 1- Petar Stanic | Ludogorest | 7 gol 2- Igor Jesus | Notingham Forest | 7 gol 3- Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 5 gol 4- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 gol 5- Giorgos Giakoumakis | PAOK | 4 gol 6- Anass Zarorury | Panathinaikos | 4 gol 7- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 4 gol 8- Karol Swiderski | Panathinaikos | 4 gol 9- Antony | Real Betis | 4 gol 10- Hamza Igamane | Lille | 4 gol 11- Corentin Tolisso | Olimpik Lyon | 4 gol