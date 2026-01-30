Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi lig etabı sona erdi! Fenerbahçe kaçıncı sırada? Güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi lig etabı sona erdi! Fenerbahçe kaçıncı sırada? Güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi lig etabı heyecanı sona erdi. Dev organizasyonda güncel puan durumu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 bileti alan takımlar netlik kazandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu…

Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:58 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 01:06
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı heyecanı tamamlandı. Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen ve play-off oynayacak takımlar netlik kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin sıralamadaki yeri netleşti. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son dakika sonuçlarına göre oluşan güncel puan durumu

1- Olimpik Lyon | 21 puan

2- Aston Villa | 21 puan

3- Midtjylland | 19 puan

4- Real Betis | 17 puan

5- Porto | 17 puan

6- Braga | 17 puan

7- Freiburg | 17 puan

8- Roma | 16 puan

9- Genk | 16 puan

10- Bologna | 15 puan

11- Stuttgart | 15 puan

12- Ferençvaroş | 15 puan

13- Nottingham Forest | 14 puan

14- Viktoria Plzen | 14 puan

15- Kızılyıldız | 14 puan

16- Celta Vigo | 13 puan

17- PAOK | 12 puan

18- Lille | 12 puan

19- Fenerbahçe | 12 puan

20- Panathinaikos | 12 puan

21- Celtic | 11 puan

22- Ludogorets | 10 puan

23- Dinamo Zagreb | 10 puan