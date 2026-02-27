UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 bileti alan takımlar belli oldu! İşte o liste

Avrupa futbolunun önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrası gözler son 16 bileti alan takımlara çevrildi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu bileti alan takımlar şu şekilde… 1- Olimpik Lyon 2- Aston Villa 3- Midtjylland 4- Real Betis 5- Porto 6- Braga 7- Freiburg 8- Roma 9- Ferençvaroş 10- Stuttgart 11- Panathinaikos 12- Lille 13- Bologna 14- Celta Vigo 15- Nottingham Forest 16- Genk