Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 bileti alan takımlar belli oldu! İşte o liste

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 bileti alan takımlar belli oldu! İşte o liste

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı geride kaldı. Fenerbahçe'nin veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen tüm takımlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 01:33