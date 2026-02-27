Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 bileti alan takımlar belli oldu! İşte o liste

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 bileti alan takımlar belli oldu! İşte o liste

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı geride kaldı. Fenerbahçe'nin veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen tüm takımlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 01:33
Avrupa futbolunun önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrası gözler son 16 bileti alan takımlara çevrildi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu bileti alan takımlar şu şekilde…

1- Olimpik Lyon

2- Aston Villa

3- Midtjylland

4- Real Betis

5- Porto

6- Braga

7- Freiburg

8- Roma

9- Ferençvaroş

10- Stuttgart

11- Panathinaikos

12- Lille

13- Bologna

14- Celta Vigo

15- Nottingham Forest

16- Genk