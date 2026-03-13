UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları oynandı! İşte tüm sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı. Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde: Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1