Trend Galeri Trend Spor UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! İşte tüm sonuçlar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma oynandı. İşte maçların sonuçları...

Giriş Tarihi: 13.03.2026 01:08
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapıldı. Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1