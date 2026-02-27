UEFA Konferans Ligi’nde son 16 bileti alan takımlar belli oldu! İşte o liste

Avrupa futbolunun önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrası gözler son 16 bileti alan takımlara çevrildi. Samsunspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu bileti alan takımlar şu şekilde… 1- Strasbourg 2- Rakow 3- AEK 4- Sparta Prag 5- Rayo Vallecano 6- Shakhtar Donetsk 7- Mainz 8- AEK Larnaca 9- Samsunspor 10- NK Celje 11- Rijeka 12- Fiorentina 13- AZ Alkmaar 14- Crystal Palace 15- Lech Poznan 16- Sigma Olomouc