Trend Galeri Trend Spor UEFA Konferans Ligi’nde son 16 bileti alan takımlar belli oldu! İşte o liste

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı geride kaldı. Samsunspor'un da mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen tüm takımlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 00:55
Avrupa futbolunun önemli organizasyonları arasında yer alan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonrası gözler son 16 bileti alan takımlara çevrildi.

Samsunspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu bileti alan takımlar şu şekilde…

1- Strasbourg

2- Rakow

3- AEK

4- Sparta Prag

5- Rayo Vallecano

6- Shakhtar Donetsk

7- Mainz

8- AEK Larnaca

9- Samsunspor

10- NK Celje

11- Rijeka

12- Fiorentina

13- AZ Alkmaar

14- Crystal Palace

15- Lech Poznan

16- Sigma Olomouc