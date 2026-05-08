UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri

Avrupa futbolunun en önemli 3 organizasyonunda finalistler netleşti. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki final eşleşmeleri sonrası gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. İlk 50'de yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın sıralamadaki yerleri belli oldu. İşte UEFA kulüpler sıralaması… 1- Bayern Münih | 147.500 puan 2- Real Madrid | 144.500 puan 3- Paris Saint Germain | 131.000 puan 4- Liverpool | 130.000 puan 5- Inter | 127.000 puan 6- Manchester City | 125.500 puan 7- Arsenal | 118.000 puan 8- Barcelona | 113.250 puan 9- Bayer Leverkusen | 105.000 puan 10- Atletico Madrid | 104.750 puan 11- Borussia Dortmund | 100.750 puan 12- Chelsea | 99.250 puan 13- Roma | 97.750 puan 14- Benfica | 90.000 puan 15- Sporting Lizbon | 84.000 puan 16- Atalanta | 84.000 puan 17- Eintracht Frankfurt | 83.000 puan 18- Tottenham | 82.000 puan 19- Aston Villa | 81.000 puan 20- Porto | 80.750 puan 21- Manchester United | 76.500 puan 22- Fiorentina | 76.250 puan 23- Club Brugge | 75.250 puan 24- Real Betis | 74.500 puan 25- Juventus | 72.250 puan 26- PSV Eindhoven | 71.250 puan 27- Feyenoord | 71.000 puan 28- West Ham United | 69.000 puan 29- Lille | 68.750 puan 30- Milan | 66.000 puan 31- Olimpik Lyon | 65.750 puan 32- Bodo Glimt | 64.000 puan 33- Braga | 63.750 puan 34- Napoli | 63.000 puan 35- AZ Alkmaar | 62.875 puan 36- Olimpiakos | 62.250 puan 37- RB Leipzig | 61.000 puan 38- Rangers | 59.250 puan 39- Villarreal | 59.000 puan 40- Lazio | 59.000 puan 41- Ajax | 58.250 puan 42- Fenerbahçe | 57.750 puan 43- Real Sociedad | 57.000 puan 44- Freiburg | 56.500 puan 45- Shakhtar Donetsk | 56.250 puan 46- Monaco | 56.000 puan 47- Kopenhag | 54.375 puan 48- Marsilya | 54.000 puan 49- Galatasaray | 53.500 puan 50- Ferençvaroş | 51.250 puan