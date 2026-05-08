UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamadaki yerleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 18:09
Avrupa futbolunun en önemli 3 organizasyonunda finalistler netleşti. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki final eşleşmeleri sonrası gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. İlk 50'de yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın sıralamadaki yerleri belli oldu. İşte UEFA kulüpler sıralaması…

1- Bayern Münih | 147.500 puan

2- Real Madrid | 144.500 puan

3- Paris Saint Germain | 131.000 puan

4- Liverpool | 130.000 puan

5- Inter | 127.000 puan

6- Manchester City | 125.500 puan

7- Arsenal | 118.000 puan

8- Barcelona | 113.250 puan

9- Bayer Leverkusen | 105.000 puan

10- Atletico Madrid | 104.750 puan

11- Borussia Dortmund | 100.750 puan

12- Chelsea | 99.250 puan

13- Roma | 97.750 puan

14- Benfica | 90.000 puan

15- Sporting Lizbon | 84.000 puan

16- Atalanta | 84.000 puan

17- Eintracht Frankfurt | 83.000 puan

18- Tottenham | 82.000 puan

19- Aston Villa | 81.000 puan

20- Porto | 80.750 puan

21- Manchester United | 76.500 puan

22- Fiorentina | 76.250 puan

23- Club Brugge | 75.250 puan

24- Real Betis | 74.500 puan