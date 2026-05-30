UEFA kulüpler sıralaması yenilendi! Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 50’de

Giriş Tarihi: 30.05.2026 22:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 22:08
Avrupa futbolunda 2025-2026 sezonu noktalandı. Oynanan dev finaller sonrasında gözler UEFA kulüpler sıralamasına çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilk 50'de yer aldığı UEFA kulüpler sıralamasında son durum netlik kazandı. İşte UEFA kulüpler sıralamasında son durum…

1- Bayern Münih | 147.500 puan

2- Real Madrid | 144.500 puan

3- Paris Saint Germain | 132.000 puan

4- Liverpool | 130.000 puan

5- Inter | 127.000 puan

6- Manchester City | 125.500 puan

7- Arsenal | 119.000 puan

8- Barcelona | 113.250 puan

9- Bayer Leverkusen | 105.000 puan

10- Atletico Madrid | 104.750 puan

11- Borussia Dortmund | 100.750 puan

12- Chelsea | 99.250 puan

13- Roma | 97.750 puan

14- Benfica | 90.000 puan

15- Sporting Lizbon | 84.000 puan

16- Atalanta | 84.000 puan

17- Aston Villa | 83.000 puan

18- Eintracht Frankfurt | 83.000 puan

19- Tottenham | 82.000 puan

20- Porto | 80.750 puan

21- Manchester United | 76.500 puan

22- Fiorentina | 76.250 puan

23- Club Brugge | 75.250 puan

24- Real Betis | 74.500 puan