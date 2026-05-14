UEFA Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen takımlar güncellendi! İşte lig etabı bileti alanlar...

Avrupa'daki futbol liglerinde sezonun sonuna gelindi. Süper Lig'de ise şampiyon Galatasaray oldu ve Devler Ligi'ne gitme hakkı elde etti. 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında mücadele edecek takımlar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte o kulüpler...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 15:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda lig etabı bileti alan takımlardan bazıları netlik kazandı. Türkiye'de şampiyon olan Galatasaray'ın doğrudan katılmaya hak kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar yerini garantileyen takımları sizler için derledik.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda lig etabında mücadele edecek takımlar…

Manchester City (İngiltere)

Arsenal (İngiltere)

Inter (İtalya)

Real Madrid (İspanya)

Barcelona (İspanya)

Paris Saint Germain (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda)

Bayern Münih (Almanya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz)

Manchester United (İngiltere)

Shakhtar (Ukrayna)

Atletico Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya)

Real Betis (İspanya)

Leipzig (Almanya)

Lens (Fransa)

Feyenoord (Hollanda)

Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti)

GALATASARAY (TÜRKİYE)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #MANCHESTER CİTY #ATLETİCO MADRİD #BAYERN MÜNİH #PARİS SAİNT GERMAİN #BARCELONA #REAL MADRİD #ARSENAL