UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en golcüleri belli oldu! Galatasaray’dan Victor Osimhen de listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Oynanan maçlar sonrası gözler gol krallığı yarışına çevrildi. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in de yer aldığı listenin zirvesindeki isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 01:18