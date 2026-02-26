Trend Galeri Trend Spor UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en golcüleri belli oldu! Galatasaray’dan Victor Osimhen de listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Oynanan maçlar sonrası gözler gol krallığı yarışına çevrildi. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in de yer aldığı listenin zirvesindeki isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 01:18
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst seviye organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adımı yazdıran takımlar netlik kazandı. Devler Ligi'nde gol krallığı yarışındaki son durum da netlik kazandı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Devler Ligi'nin en golcüleri arasında yer aldı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum…

16- Alexander Sörloth | Atletico Madrid | 5 gol

15- Folarin Balogun | Monaco | 5 gol

14- Fermin Lopez | Barcelona | 5 gol

13- Camilo Duran | Karabağ | 5 gol

12- Harvey Barnes | Newcastle United | 5 gol

11- Julian Alvarez | Atletico Madrid | 5 gol

10- Marcus Rashford | Barcelona | 5 gol

9- Vitinha | Paris Saint Germain | 5 gol

8- Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 5 gol

7- Jens Petter Hauge | Bodo Glimt | 6 gol

6- Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 gol

5- Victor Osimhen | Galatasaray | 7 gol

4- Erling Haaland | Manchester City | 7 gol

3- Harry Kane | Bayern Münih | 8 gol

2- Anthony Gordon | Newcastle United | 10 gol

1- Kylian Mbappe | Real Madrid | 13 gol