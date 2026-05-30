UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde şampiyonlar belli oldu. Dev organizasyonlarda kupaların sahiplerini bulması sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri merak konusu oldu. İşte 2025-2026 sezonunun bitmesi ile birlikte UEFA ülke puanı sıralamasında oluşan son durum… 1- İngiltere | 119.519 puan 2- İtalya | 99.946 puan 3- İspanya | 97.046 puan 4- Almanya | 92.902 puan 5- Fransa | 83.498 puan 6- Portekiz | 73.166 puan 7- Hollanda | 67.929 puan 8- Belçika | 62.250 puan 9- Türkiye | 51.875 puan 10- Çekya | 48.525 puan