Trend Galeri Trend Spor UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülke puanı sıralamasındaki hareketlilik sürüyor. Avrupa kupalarında yoluna devam edecek takım sayımızın artması için Beşiktaş ve Başakşehir'in rakiplerini eleyip bir üst tura çıkmaları büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde Avrupa Ligi lig aşamasında yer alacak. Samsunspor'un Panathinaikos karşısında turu geçememesi durumunda ise Konferans Ligi lig etabında mücadelesi sürecek. Galatasaray ise daha önce Şampiyonlar Ligi grup aşamasına adını yazdırmayı başarmıştı. İşte güncellenen UEFA ülke puan tablosunda son durum...

Giriş Tarihi: 20.08.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:19
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündeminde. Bu hafta Avrupa kupalarında temsilcilerimiz kritik maçlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi play-off'ta Fenerbahçe Benfica ile, Avrupa Ligi'nde Samsunspor Panathinaikos ile, Konferans Ligi'nde Beşiktaş Lausanne-Sport ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Universitatea Craiova'yı ağırlayacak. Türkiye şu anda UEFA sıralamasında 9. basamakta yer alıyor. İşte güncel tablo…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor. 43.300 puana sahip olan Türkiye'nin en yakın takipçisi ise 40.100 puanla 10. basamaktaki Çek Cumhuriyeti.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere 94.839

2- İtalya 84.374

3- İspanya 78.703

4- Almanya 74.545

5- Fransa 67.748

6- Hollanda 61.283

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

7- Portekiz 55.466

8- Belçika 53.050

9- Türkiye 43.300

10- Çek Cumhuriyeti 40.100

11- Yunanistan 36.712

12- Norveç 34.687

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?