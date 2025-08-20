Trend Galeri Trend Spor UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülke puanı sıralamasındaki hareketlilik sürüyor. Avrupa kupalarında yoluna devam edecek takım sayımızın artması için Beşiktaş ve Başakşehir'in rakiplerini eleyip bir üst tura çıkmaları büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde Avrupa Ligi lig aşamasında yer alacak. Samsunspor'un Panathinaikos karşısında turu geçememesi durumunda ise Konferans Ligi lig etabında mücadelesi sürecek. Galatasaray ise daha önce Şampiyonlar Ligi grup aşamasına adını yazdırmayı başarmıştı. İşte güncellenen UEFA ülke puan tablosunda son durum...