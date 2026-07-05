UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev organizasyonlarda yeni sezon öncesi gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri merak konusu oldu. İşte 2026-2027 sezonu öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında oluşan son durum… 1- İngiltere | 98.519 puan 2- İtalya | 84.232 puan 3- İspanya | 78.618 puan 4- Almanya | 76.688 puan 5- Fransa | 65.082 puan 6- Portekiz | 60.250 puan 7- Belçika | 55.650 puan 8- Hollanda | 48.729 puan 9- Türkiye | 45.175 puan 10- Polonya | 42.125 puan 11- Çekya | 41.825 puan