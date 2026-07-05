Trend Galeri Trend Spor UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. 2026-2027 sezonu öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 05.07.2026 19:24 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 19:28
UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev organizasyonlarda yeni sezon öncesi gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri merak konusu oldu.

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

İşte 2026-2027 sezonu öncesi UEFA ülke puanı sıralamasında oluşan son durum…

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

1- İngiltere | 98.519 puan

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UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

2- İtalya | 84.232 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

3- İspanya | 78.618 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

4- Almanya | 76.688 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

5- Fransa | 65.082 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

6- Portekiz | 60.250 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

7- Belçika | 55.650 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

8- Hollanda | 48.729 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

9- Türkiye | 45.175 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

10- Polonya | 42.125 puan

UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

11- Çekya | 41.825 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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