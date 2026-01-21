Trend Galeri Trend Spor UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Devler Ligi'nide 7. hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 22:44 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 22:55
UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

Gollerle başlayan mücadelede İspanyol ekibi Giuliano Simeone ile 1-0 öne geçerken, Galatasaray'ın golü Llorente'den (KK) geldi. Bu skorla Cimbom puanını 10'a yükseltti.

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

Zorlu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanında son durum netlik kazandı. İşte Türkiye'nin yeri...

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

1- İNGİLTERE: 104.102

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

2- İTALYA: 92.267

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

3- İSPANYA: 86.390

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

4- ALMANYA: 82.974

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

5- FRANSA: 75.605

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

6- HOLLANDA: 66.095

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

7- PORTEKİZ: 63.666

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

8- BELÇİKA: 58.150

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

9- TÜRKİYE: 48.325

UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...

10- ÇEKYA: 46.075