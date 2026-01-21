Trend
UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Galatasaray-Atletico Madrid maçı sonrası güncellendi...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Devler Ligi'nide 7. hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 22:55