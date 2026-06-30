UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza! Resmi açıklama sonrası itiraz kararı...

UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği sebebiyle para cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'CFCB Birinci Dairesi, Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina, ACF Fiorentina ve Fenerbahçe SK kulüplerinin, 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını %70'in üzerinde bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiklerine karar verdi. Bunun sonucunda, her kulübe, belirlenen sınırın üzerindeki yüzde puanları ve kulübün kadro maliyetindeki aşımın büyüklüğüyle orantılı olarak hesaplanan bir para cezası verildi.' İşte Fenerbahçe dahil para cezası verilen o takımlar... FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70'i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu limitin aşılması nedeniyle, UEFA tarafından geçmiş dönemde başlatılan inceleme neticesinde, 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kulübümüze 7 milyon Euro tutarında finansal disiplin cezası uygulanmıştır. Bu yaptırım; 2025 takvim yılına ait futbol takımına ilişkin bonservis bedelleri, menajerlik giderleri, futbolcu ücretleri ve ilgili diğer takım maliyetlerinin, UEFA tarafından belirlenen mali sürdürülebilirlik limitinin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmiş döneme ilişkin finansal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan bu ceza nedeniyle, henüz 22 gün önce göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla ilgili karara itiraz etmek için gerekli hukuki ve idari başvuruları yasal süre içinde gerçekleştirecek olup; kulübümüzün UEFA mali sürdürülebilirlik kriterlerine tam uyum sağlaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.' RC STRASBOURG Aldığı ceza: 25 milyon euro ASTON VILLA Aldığı ceza: 22,5 milyon euro FIORENTINA Aldığı ceza: 6 milyon euro CHELSEA Aldığı ceza: 3 milyon euro NEWCASTLE UNITED Aldığı ceza: 3 milyon euro NOTTINGHAM FOREST Aldığı ceza: 2,5 milyon euro AEK ATINA Aldığı ceza: 500 bin euro NICE Aldığı ceza: 450 bin euro FENERBAHÇE Aldığı ceza: 7 milyon euro