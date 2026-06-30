UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza! Resmi açıklama sonrası itiraz kararı...

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "UEFA Kulüp Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025 takvim yılına ilişkin finansal verilerin incelenmesi sonucunda; futbol takımı maliyetlerinin, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami %70'i ile sınırlı olması gerekirken, kulübümüz açısından bu oranın %84 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.