Uğurcan Çakır, Fernando Muslera sorusunu cevapladı! Dursun Özbek sözleri

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'a sezon başında imza atan Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrasında konuştu. Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Uğurcan Çakır, 'Bizim için uzun ve zor bir sezon oldu. Hem Şampiyonlar Ligi, hem lig, hem de kupa... Yorucu bir sezondu ama sonu güzel oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz' sözlerini dile getirdi. 'ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİYORDU' Devler Ligi'nde her sene oynamak istediklerini vurgulayan Uğurcan Çakır, 'Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Şampiyon olmamız gerekiyordu, biz de bunu başardık. Seneye inşallah bu başarıların üstüne çıkmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı. TRT Spor'a konuşan Uğurcan Çakır, 'Dört sene üst üste şampiyon olduk, beş sene olan hiç yok. İnşallah seneye beşinci kez üst üste şampiyon olacağız' şeklinde devam etti. 'HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM' Baskının yüksek olduğu maçlarla ilgili soruya Uğurcan Çakır, 'Baskının yüksek olduğu maçlarda kendimi daha rahat, daha öz güvenli hissediyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum çünkü işimi çok iyi yapıyorum' cevabını verdi. Transfer sürecine değinen Uğurcan Çakır, 'Dursun Özbek, burada olmamı çok istedi. Galatasaray camiasını temsil etme fırsatını verdi. Ben de ödediği bonservis bedeline karşı yüzünü kara çıkartmak istemedim. Çok çalışıp onun güvenini boşa çıkartmamaya çalıştım. Bana burada imkanını veren Dursun başkanımızdır tabii ki. Yüzünü kara çıkarmadım' açıklamasını yaptı. 'Transferinden önce Muslera ile konuştun mu' sorusuna Uğurcan Çakır şu cevabı verdi: 'Muslera ile sürekli iletişim halindeydik. Ona çok büyük saygı duyuyordum. Türk futbolunda başarılar kazanmış, kişiliği ve karakteriyle damga vurmuş bir isim. 14 sene Galatasaray'da çok başarılı sezonları oldu. Başarılarını inşallah ben de Galatasaray formasıyla yaşayabilirim.' Muslera'nın başarılarına parantez açan Uğurcan Çakır, 'O 14 sene oynadı ben 14 sene oynarsam 44 yaşımda oluyorum, bu mümkün gözükmüyor. (Gülerek) Ondan sonra Galatasaray forması giymek benim için büyük gurur ve onur. Galatasaray forması için elimden geleni yapacağım tıpkı Muslera'nın yaptığı gibi' dedi. 'ANI YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM' 'Avrupa'nın beş büyük ligiyle ilgili bir hayalin var mı' sorusuna Uğurcan Çakır, 'Anı yaşamaya çalışıyorum. Bunu her zaman tekrarlıyorum belki ama amacım iyi performans sergileyip kendimi dünyaya göstermekti. Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaptığıma inanıyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda da yaparım. Şu anda Galatasaray'da olmaktan mutluyum. Bir şey olursa Dursun başkanım beni burada görmeyi çok istemişti, ilk önce ona sorarız' cevabını verdi.