Uğurcan Çakır için Bayern Münih iddiası! İşte gözden çıkarılan dev bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tecrübeli file bekçisine, Bayern Münih'in talip olduğu öne sürüldü. Bayern Münih'in Uğurcan Çakır için dev bir teklif hazırlığında olduğu aktarıldı. DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ Bayern Münih'in Uğurcan Çakır'ın Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını etkileyici bulduğu belirtildi. Alman devinin, milli file bekçisinin durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Transfermarkt'ın haberine göre; Bayern Münih'in Uğurcan Çakır'ın menajeri ile temasa geçtiği kaydedildi. 30 MİLYON EURO Bayern Münih'in Uğurcan Çakır için Galatasaray'a ilk etapta 30 milyon euro teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmesinin beklenmediği vurgulandı. 11 MAÇTA GOL YEMEDİ Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray'da 34 maçta forma giydi ve 11'inde kalesini gole kapattı. 30 yaşındaki milli kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. REKOR BONSERVİSLE İMZA Trabzonspor altyapısında yetişen Uğurcan Çakır için Galatasaray sezon başında 27 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nda 38 kez süre aldı.