Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı: Arda Turan ile görüştüm!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un golcü futbolcusu Umut Bozok, özel röportajda A Spor'un sorularını cevapladı. Umut Bozok, eflatun-sarılı ekibin güncel durumu ve kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eyüpspor'un transferlerini değerlendiren Umut Bozok, 'Sportif olarak zor durumdayız; ancak kendini göstermek isteyen oyuncular aldık' dedi. 'BEŞİKTAŞ MAÇI ZOR OLACAK' Beşiktaş ile oynanacak maça dair soruya Umut Bozok şu cevabı verdi: 'Beşiktaş maçı zor bir karşılaşma olacak. Zaten mental olarak büyük maçlara hazır değilsen, futbolu bırakmalısın. Beşiktaş'ın inanılmaz bir kadrosu var.' Trabzonspor'a transfer sürecine dair konuşan Umut Bozok, 'İlk önce Galatasaray istedi beni. O dönem Torrent hocaydı, Arda Turan'la görüşmüştüm. O dönem hoca yoktu ve sportif direktör Arda Turan'dı orada. Konuştuk, bekledik... Hoca olmadan imza atmak istemedim' ifadelerini kullandı. Umut Bozok şu şekilde devam etti: 'Sonra Trabzonspor'dan teklif geldi. Şampiyonlar Ligi faktörü vardı, neden olmasın dedim. Trabzon'a indim daha sonra Galatasaray aradı. 'Ben Trabzonspor'a söz verdim' dedim.' 'BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMAK ÇOK ZOR' Umut Bozok son olarak şu sözleri dile getirdi: 'Yerli bir forvet için büyük takımlarda oynamak çok zor; çünkü kadroda ilk tercih değiliz.' Umut Bozok, bu sezon Eyüpspor'da 18 maça çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Umut Bozok, Türkiye'de Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor'da forma giydi.