Umut Bozok’tan Galatasaray itirafı: Arda Turan ile görüştüm!

"BEŞİKTAŞ MAÇI ZOR OLACAK"

Beşiktaş ile oynanacak maça dair soruya Umut Bozok şu cevabı verdi: "Beşiktaş maçı zor bir karşılaşma olacak. Zaten mental olarak büyük maçlara hazır değilsen, futbolu bırakmalısın. Beşiktaş'ın inanılmaz bir kadrosu var."