Usta kalemler şampiyonluk favorilerini açıkladı! Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde penaltı kararı doğru muydu?

"TRABZONSPOR KAYIPSIZ GİTMELİ"

Bülent Timurlenk: Osimhen örneğinde gördüğümüz üzere, kilit bir oyuncusunu kaybeden bir takım, sallanıyor. Dolayısıyla kalan haftalarda öncelikle ideal 11'ini sahaya yollayabilen bir adım önde olacak. G.Saray'ın çok kötü futbol oynadığı Trabzon'un ardından İzmir'de ya 3 puanı alması lazım ya da 3 puanı alması lazım. İpler hâlâ Okan Buruk'un elinde. Bir mağlubiyet ile de psikolojik üstünlük rakiplere geçmez. F.Bahçe'de Asensio'nun durumu mühim. Trabzonspor ise bu sezon ilk kez kazandığı derbinin ardından Beşiktaş derbisine kadar kayıpsız gitmeli. G.Saray-F.Bahçe müsabakası çok şeyi netleştirecek ama tekrar altını çiziyorum, bir sakatlık ya da bir kırmızı kart bile bazen oyunun kaderine etki edebiliyor. Ve elbette basiretsiz Türk hakemliğinin kalan haftalarda nasıl maç yöneteceği de önemli.