Ve En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor! İtalyanlar 11 çıkacağı maçı bile açıkladı...
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın Faslı golcüsü En-Nesyri, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kanarya ile İtalyan devi arasında anlaşma sağlanırken, İtalyan basını 11'de çıkacağı maçı da duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:51