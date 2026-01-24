Trend Galeri Trend Spor Ve En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor! İtalyanlar 11 çıkacağı maçı bile açıkladı...

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın Faslı golcüsü En-Nesyri, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Kanarya ile İtalyan devi arasında anlaşma sağlanırken, İtalyan basını 11'de çıkacağı maçı da duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.01.2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:51
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, ara transferde Rodrigo Becao, Cenk Tosun, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ile vedalaşmıştı.

Kanarya, şimdi ise rekor bedelle transfer ettiği Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

KULÜPLER ANLAŞMA SAĞLADI

A Spor'da yer alan haber göre Fenerbahçe, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus ile En-Nesyri transferi için anlaşma sağladı.

SON KARARI BEKLENİYOR

Haberde Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe ve Juventus yetkililerine kararını bugün vereceğini ifade ettiği belirtildi.

OTTOLINI ONU BEKLİYOR

Youssef En Nesyri'nin teklife "Evet" demesi durumunda Sportif Direktör Marco Ottolini ile birlikte Torino'ya gideceği vurgulandı.

İTALYANLAR İLK MAÇINI DUYURDU

Öte yandan İtalyan basını, 29 yaşındaki Faslı golcünün Juventus formasıyla ligde çıkacağı ilk maçı da açıkladı.

PARMA MAÇINDA 11

Tuttosport, En-Nesyri'nin Juventus formasını ilk kez 1 Şubat'ta oynanacak Parma maçında giyeceğini duyurdu. Haberde, deneyimli santrforun bu maça ilk 11'de başlayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2024 yazında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye 19,5 milyon Euro bedelle transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla 77 maça çıktı.

PERFORMANSI

Tüm kulvarlarda toplamda 4,968 dakika süre alan golcü oyuncu, rakip fileleri 38 kez havalandırırken 8 de asist yaptı.

SÖZLEŞME DURUMU

En-Nesyri'nin sarı-lacivertli kulüp ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.