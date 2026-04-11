Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye dönüyor! Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Vedat Muriqi'nin geri dönmesi için gaza basıldı. Kosovalı yıldızın maliyeti belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 11.04.2026 07:19
Ocak ayında Jhon Duran, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun satıp, 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i alan ve forvette alternatifsiz kalan Fenerbahçe, yazın ilk hamlesini hücum hattına yapacak.

Sarı-lacivertlilerde tüm gözler Vedat Muriqi transferine çevrilmiş durumda.

ARA TRANSFERDE GÜNDEMDEYDİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde eski golcüsü Vedat Muriqi için girişimde bulunmuştu.

Mallorca mevcut durumu ve lig tablosu nedeniyle Kosovalı santrforun ayrılığına izin vermemişti.

YENİ TEMAS KURULDU

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Mallorca ile yeniden temas kurdu.

Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için bu kez kararlı.

MURIQI DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcunun da yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızın transferini 5-6 milyon Euro civarında bitirmesi bekleniyor.

Vedat Muriqi, önceki gün yaptığı açıklamada "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi" ifadelerini kullanmıştı.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca'da 29 maçta oynadı ve 19 gol ile 1 asist üretti.

31 yaşındaki golcünün Mallorca ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.