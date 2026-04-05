Vedat Muriqi, İspanya’yı salladı! ‘Şampiyonluk umutlarını sona erdirdi’

"BEN DE BİR İNSANIM"

Real Madrid'e attığı golden sonra gözyaşlarını tutamayan Vedat Muriqi, "Dışarıdan çok çirkin ve sert görünsem de, ben de bir insanım ve bazen duygularım ve sinirlerim bana hakim oluyor. Elche maçında 90+2. dakikada penaltı kaçırdım, sonra Dünya Kupası'na gitme ve hayatımın en büyük hayalini gerçekleştirme şansımı kaybettim. 1-0 öndeydik, sonra 88. dakikada beraberlik oldu ve birdenbire bir gol, harika bir gol, 2-1 öndeyiz ve benim golümle" şeklinde konuştu.