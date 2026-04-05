Vedat Muriqi, İspanya’yı salladı! ‘Şampiyonluk umutlarını sona erdirdi’

Mallorca, LaLiga'nın 30. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Küme düşme hattındaki Mallorca, Real Madrid engelini 2-1'lik skorla geçti. Mallorca'da fileleri 90+1. dakikada havalandıran ve takımına 3 puanı getiren Vedat Muriqi geceye damga vurdu. Vedat Muriqi'nin performansı, İspanya'da gündem oldu ve çok sayıda habere konu oldu. 'BEN DE BİR İNSANIM' Real Madrid'e attığı golden sonra gözyaşlarını tutamayan Vedat Muriqi, 'Dışarıdan çok çirkin ve sert görünsem de, ben de bir insanım ve bazen duygularım ve sinirlerim bana hakim oluyor. Elche maçında 90+2. dakikada penaltı kaçırdım, sonra Dünya Kupası'na gitme ve hayatımın en büyük hayalini gerçekleştirme şansımı kaybettim. 1-0 öndeydik, sonra 88. dakikada beraberlik oldu ve birdenbire bir gol, harika bir gol, 2-1 öndeyiz ve benim golümle' şeklinde konuştu. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde, 'Vedat Muriqi, attığı golle Real Madrid'in zafer hayallerini muhtemelen suya düşürdü. Kosovalı forvet, uzatma dakikalarının sonlarında Mallorca'yı 2-1 öne geçiren golü attı. Kosovalı forvet LaLiga'da 19. golünü attı ve adeta şampiyonluğu Real Madrid'in elinden aldı, Barcelona'ya kazandırdı' denildi. Muriqi'nin genel performansına dair, 'Mallorca'ya transferiyle adeta yeniden doğdu ve kısa sürede taraftarların gözdesi oldu' denildi. 'ŞAMPİYONLUK UMUTLARINI SONA ERDİRDİ' Marca'da yer alan haberin başlığında, 'Muriqi, Real Madrid'in La Liga şampiyonluk umutlarını sona erdirdi' ifadeleri kullandı. Vedat Muriqi'nin golü ve ağlamasına dair, 'Vedat Muriqi, LaLiga'da puan tablosunun hem zirvesini hem de dibini çılgınlığa sürükleyen golü attıktan hemen sonra gözyaşlarına boğuldu' denildi. ÇILGIN PERFORMANS Mallorca'nın Kosovalı yıldızı, bu sezon 29 maçta forma giydi. Vedat Muriqi bu süreçte rakip fileleri 19 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 asist yaptı. Vedat Muriqi'nin Mallorca ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 31 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.