Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle en az 15 gün sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'den gelen sakatlık haberi sonrası golcü transferinde temaslarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin forvet pozisyonu için şu anda ilk sıradaki hedefi, Serhou Guirassy... DORTMUND GÖRÜŞMELERİ ZORA SOKUYOR Ancak Borussia Dortmund'un yüksek bonservis talebi görüşmeleri zora sokuyor. Alman ekibinin 40 milyon Euro'luk beklentisini 35 milyon Euro'ya indirmeye çalışan yönetim, görüşmelerde gaza basmış durumda. Gelişmeleri yakından takip eden başkan Aziz Yıldırım'ın, Gineli santrforun menajeri üzerinden de pazarlık sürecini ilerlettiği ve transferi en kısa sürede bitirmeyi istediği kaydedildi. 28 GOLE KATKI SAĞLADI Borussia Dortmund ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Serhou Guirassy, geçen sezon 45 maçta 22 gol, 6 asist kaydetti. 30 yaşındaki oyuncu, Gine Milli Takımı'nda ise 28 kez forma giyip 11 kez ağları havalandırdı. WATKINS HAZIRDA BEKLEYECEK Bu arada İngiliz golcü Ollie Watkins'in de alternatif olarak hazırlandığı öğrenildi. Aston Villa ile zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinden anlaşma zemini arandığı gelen haberler arasında.