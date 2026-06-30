Trend Galeri Trend Spor Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

Fenerbahçe'de sezon öncesi hazırlıklarında Vedat Muriqi şoku yaşandı. Kosovalı golcünün sakatlığı sonrası sarı-lacivertliler, forvet transferinde gaza bastı. Fenerbahçe'nin ilk hedefi belli oldu.

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Giriş Tarihi: 29.06.2026 22:05 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 07:08
Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle en az 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'den gelen sakatlık haberi sonrası golcü transferinde temaslarını hızlandırdı.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

Sarı-lacivertlilerin forvet pozisyonu için şu anda ilk sıradaki hedefi, Serhou Guirassy…

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Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

DORTMUND GÖRÜŞMELERİ ZORA SOKUYOR

Ancak Borussia Dortmund'un yüksek bonservis talebi görüşmeleri zora sokuyor.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

Alman ekibinin 40 milyon Euro'luk beklentisini 35 milyon Euro'ya indirmeye çalışan yönetim, görüşmelerde gaza basmış durumda.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

Gelişmeleri yakından takip eden başkan Aziz Yıldırım'ın, Gineli santrforun menajeri üzerinden de pazarlık sürecini ilerlettiği ve transferi en kısa sürede bitirmeyi istediği kaydedildi.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

28 GOLE KATKI SAĞLADI

Borussia Dortmund ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Serhou Guirassy, geçen sezon 45 maçta 22 gol, 6 asist kaydetti.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

30 yaşındaki oyuncu, Gine Milli Takımı'nda ise 28 kez forma giyip 11 kez ağları havalandırdı.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

WATKINS HAZIRDA BEKLEYECEK

Bu arada İngiliz golcü Ollie Watkins'in de alternatif olarak hazırlandığı öğrenildi.

Vedat Muriqi sakatlandı, Fenerbahçe gaza bastı! İşte golcü hedefi

Aston Villa ile zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinden anlaşma zemini arandığı gelen haberler arasında.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VEDAT MURİQİ #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #TRANSFER