Victor Osimhen için Napoli itirafı! ‘Hiç antrenman yapmadı’

57 yaşındaki teknik direktör Francesco Calzona, Napoli'de çalıştığı döneme dair konuştu. Napoli'nin kendisi için bir ev niteliği taşıdığını belirten Francesco Calzona, 'Napoli kalbimdeki yerini koruyor ve en ufak bir tereddüt yaşamadan yarın sabah geri dönerim. Kimse Napoli'ye hayır diyemez, orası benim evim' dedi. İtalyan ekibinde kaotik bir dönem geçirdiğini vurgulayan Francesco Calzona, 'Oyuncularla kulüp arasında sorunlar vardı. Sezon sonuna kadar bekleyip ayrılmak isteyen oyuncular vardı. Yeni yapılan 5-6 transferin hiçbiri o sezon oynamak için gerekli standartta değildi, bu yüzden sezonun sonunda hepsi kenara itildi' şeklinde konuştu. 'OSIMHEN HİÇ ANTRENMAN YAPMADI' Napoli'de genel bir mutsuzluk olduğunu belirten Francesco Calzona, 'Osimhen hiç antrenman yapmadı, Kvaratskhelia mutlu değildi. Burada sayamayacağım kadar çok sorun vardı. Kendimi böyle bir durumda beklemiyordum ama yine de harika bir deneyimdi' dedi. Victor Osimhen, Napoli'de yaşadığı sorunlar sonrasında Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'da bir sezon kiralık oynayan Victor Osimhen gösterdiği performans sonrası kalıcı olarak sarı-kırmızılılar ile anlaşma sağladı. 19 GOL ATTI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 29 maçta forma giydi. Nijeryalı santrfor, bu süreçte 19 gol attı ve 7 asist üretti. Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'ye sezon başında 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Victor Osimhen'in bir sonraki satışından elde edilecek kardan Napoli yüzde 10 pay alacak.