Victor Osimhen için Real Madrid sonrası Barcelona devrede! Transfer için çılgın rakam belirlendi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'le ilgili sezon sonu yaklaştıkça yeni transfer iddiaları ortaya atılıyor. Victor Osimhen için Real Madrid'in ardından Barcelona'nın devreye girdiği belirtildi. Barcelona'nın ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:40 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 17:43
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Victor Osimhen için dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı için çok sayıda Avrupa devi harekete geçerken kısa süre önce Real Madrid iddiası ortaya atılmıştı.

Real Madrid'in Victor Osimhen transferi için 80 milyon euronun üzerinde bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.

BARCELONA DEVREYE GİRDİ

Real Madrid iddiaları henüz yeni ortaya çıkmışken Barcelona'nın da Victor Osimhen'i transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Victor Osimhen transferine bizzat onay verdiği ifade edildi.

Barcelona'nın elit bir santrfor transferi için yaklaşık 100 milyon euroluk bütçe ayırdığı aktarıldı.

25 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 27 maçta süre aldı. Nijeryalı santrfor, bu karşılaşmalarda 18 gol attı. Victor Osimhen, takım arkadaşlarına ise 7 asist yaptı.

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Victor Osimhen'in sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

27 yaşındaki Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

NAPOLI PAY ALACAK

Galatasaray ile Napoli arasındaki anlaşmaya göre Victor Osimhen'in bir sonraki satışındaki kardan İtalyan ekibi yüzde 10 pay alacak.

Ultimate Strikers altyapısında futbola başlayan Victor Osimhen daha sonra Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli formaları giydi.

Nijerya Milli Takımı'nda 52 maçta şans bulan 27 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 35 kez havalandırdı.