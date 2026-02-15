Trend Galeri Trend Spor Victor Osimhen için yeni transfer çağrısı! ‘Her şeyi yapabilir’

Victor Osimhen için yeni transfer çağrısı! ‘Her şeyi yapabilir’

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, yurt dışında gündem olmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız için yine bir transfer açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 17:35 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 17:36
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Victor Osimhen, gösterdiği performansla yeniden Avrupa'nın gündemine geldi.

Victor Osimhen'in performansı sonrası daha öncekilere benzeyen bir transfer açıklaması geldi.

Galatasaray'ın vatandaşı Jhon Obi Mikel, Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

TEREDDÜTSÜZ OSIMHEN

Chelsea'nin santrfor transferine yönelik soruya Jhon Obi Mikel'in tereddütsüz şekilde Osimhen cevabını verdiği öğrenildi.

Victor Osimhen'le ilgili görüşlerini paylaşan Jhon Obi Mikel, "Oyunu genişletebilir, arkadan koşabilir, gol atabilir, her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

"CHELSEA'NİN ARADIĞI SANTRFOR"

Victor Osimhen'in uluslararası futboldaki tecrübesine dikkat çeken Jhon Obi Mikel, "Büyük maçları nasıl kazanacağını bilen, büyük maçlarda nasıl gol atacağını bilen, doğru zamanda doğru yerde nasıl oynayabileceğini bilen deneyimli bir santrfora ihtiyacınız var. Osimhen, Chelsea'nin aradığı deneyimli santrfor" şeklinde konuştu.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 22 karşılaşmada forma şansı buldu. Nijeryalı santrfor, bu süreçte 15 gol ile 3 asist üretti.

27 yaşındaki golcünün, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, sezon başında Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'ye 75 milyon euro ödedi.

Victor Osimhen'in bir sonraki satışından elde edilecek kardan Galatasaray, Napoli'ye yüzde 10 pay ödeyecek.