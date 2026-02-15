Victor Osimhen için yeni transfer çağrısı! ‘Her şeyi yapabilir’

"CHELSEA'NİN ARADIĞI SANTRFOR"

Victor Osimhen'in uluslararası futboldaki tecrübesine dikkat çeken Jhon Obi Mikel, "Büyük maçları nasıl kazanacağını bilen, büyük maçlarda nasıl gol atacağını bilen, doğru zamanda doğru yerde nasıl oynayabileceğini bilen deneyimli bir santrfora ihtiyacınız var. Osimhen, Chelsea'nin aradığı deneyimli santrfor" şeklinde konuştu.