Trend Galeri Trend Spor Victor Osimhen seferberliği! Nijerya’da dua edildi

Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in sakatlığı ülkesinde de gündem oldu. Nijeryalı futbolcunun kol kırığı için dua edildiği gözlemlendi.

Giriş Tarihi: 20.03.2026 23:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2026 23:28
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Liverpool'a 4-0 mağlup olmuş ve organizasyona veda etmişti.

Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Galatasaray, Victor Osimhen'in kolunda kırık meydana geldiğini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın ameliyat olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ÜLKESİNDE DUA EDİLDİ

Yıldız futbolcu, liglere verilen milli arada ülkesi Nijerya'ya gitti.

Victor Osimhen için Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo devreye girdi.

Odion Ighalo, Victor Osimhen'i annesinin yanına götürdü ve dua ettirdi.

Odion Ighalo'nun annesinin Victor Osimhen'in kolu için dua ettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.

26 GOLE ETKİ ETTİ

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 29 maçta forma şansı buldu. Bu süreçte 19 gol ve 7 asist üretti.

Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlık sonrası sahalara ne zaman geri döneceği henüz netlik kazanmadı.