Victor Osimhen’den Okan Buruk sözleri! ‘Egoist değil’

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da Victor Osimhen suskunluğunu bozdu. Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirten Victor Osimhen, 'Çok iyi hissediyorum. Şu anda her şey harika gidiyor. Kariyerimin en güzel ve kendimi en iyi hissettiğim dönemlerinden birini yaşıyorum. Kupaları sonuna kadar hak ederek kazandık. Çok keyif alıyorum ve çok mutluyum' dedi. 'LİGDEKİ EN İYİ HOCALARDAN BİRİ' Okan Buruk'u öven Victor Osimhen, 'Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte ligdeki en iyi hocalardan biri. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak bu başarıları elde etmesi kendisine koyduğu standardı gösteriyor' şeklinde konuştu. Okan Buruk'tan çok memnun olduğunu vurgulayan Victor Osimhen, 'Okan Buruk çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil. Oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması, bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Büyük bir insan. Hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi; Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası' sözlerini dile getirdi. Gelecek sezon da şampiyon olmak istediklerini belirten Victor Osimhen, 'Önümüzdeki sezon çok daha zor olacak. Çünkü artık herkes Galatasaray'ı yenmek isteyecek. Biz ise daha fazla çalışmaya, daha çok savaşmaya devam edeceğiz. Gelecek sezon da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız' açıklamasını yaptı. 'ICARDI ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU' Mauro Icardi ile ilgili soruya Victor Osimhen, 'Antalyaspor maçındaki son golde Icardi'nin attığımı çalınca görünce 'İşte bu! İşte benim kaptanım' dedim. Golü kendisi atmadı. Kaan'a pas attı. Icardi çok büyük futbolcu' cevabını verdi. Liverpool maçında kendisi için açılan pankarta dair Victor Osimhen, 'Kızımı, küçük halimi ve annemi görünce gözlerim doldu. Annem; benim ve kardeşlerim için çok mücadele verdi ama bunun tadını çıkaramadı. Galatasaray taraftarı gerçekten inanılmaz bir anı verdi. Sevgi ile inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı anlıyorsunuz' dedi. Galatasaray'ın kendisi için çok farklı bir yeri olduğunu vurgulayan Nijeryalı yıldız, 'Galatasaray ve Osimhen... Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Büyük şeylere ulaşacağımızı, birlikte mücadele edeceğimizi alnımıza yazmış. Galatasaray'da çok mutluyum. Buranın bulunduğum diğer kulüplere göre çok farklı bir yeri var. Sahaya her çıktığımda kendimi bu formaya adamak istiyorum' sözlerini dile getirdi. 'SARA BENİM KARDEŞİM GİBİ' Gabriel Sara ile ilgili Victor Osimhen, 'Gabriel Sara benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz, gülüyoruz. Suriye Milli Takımı'ndan davet geldiğinde ona, 'Gitmelisin, kabul etmelisin' demiştim. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum' şeklinde konuştu.