Victor Osimhen’den olay gol sevinci! Fenerbahçe maçında ‘ağlama’ işareti

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Müsabakada gol perdesini açan isim Galatasaray'dan Victor Osimhen oldu. Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla derbide attığı golden sonra yaptığı sevinçle dikkat çekti. 40. DAKİKADA ATTI Galatasaray'ın 40. dakikada kazandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu önce kontrol eden Osimhen ardından diziyle yaptığı vuruşta ağları sarstı. Victor Osimhen gol sevincinde ilk olarak kolundaki sargıyı gösterdi. Victor Osimhen ardından tribünlere dönerek 'ağlama' işaretinde bulundu. F.BAHÇE BAŞVURUDA BULUNMUŞTU Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Victor Osimhen'in kolundaki sargı için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Victor Osimhen'in gol sevinci sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.