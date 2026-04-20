Victor Osimhen’in takım arkadaşından olay sözler! ‘Bazen hile yapar ama…’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor. Çok sayıda kişinin hakkında konuştuğu Victor Osimhen için son açıklama Alex Iwobi'den geldi. Fulham forması giyen Alex Iwobi, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. 'HER SEFERİNDE SAKATLANIYOR' Victor Osimhen'in hırslı yapısına dikkat çeken Alex Iwobi, 'Sakin, soğukkanlı bir adam. Antrenmanlarda her seferinde sakatlanıyor çünkü bacağını ya da kafasını yapmaması gereken bir şeye sokuyor. Her zaman mücadele ediyor' sözlerini dile getirdi. Nijeryalı yıldızın performansı ile ilgili Alex Iwobi, 'Şu anda bulunduğu yerde olmasına şaşırmıyorum. Bazıları onun henüz olgunlaşmadığını, biraz ham olduğunu söyleyebilir ancak Victor her maçta kendi başına, sadece sıkı çalışması ve koşmasıyla beş gol şansı yaratır' ifadelerini kullandı. Victor Osimhen için rakip fark etmediğini vurgulayan Alex Iwobi, 'Kim olduğun umurunda değil. Van Dijk olsan da, amatör ligden bir oyuncu olsan da mücadele eder. Şampiyonlar Ligi maçlarına sanki kardeşleriyle oynuyormuş gibi yaklaşır' dedi. 'BU ZİHNİYET ÇILGINCA' Victor Osimhen'in her zaman kazanmak istediğini belirten Alex Iwobi, 'Her zaman kazanmak ister ve bu zihniyet çılgınca. Çılgınca. Bazen aşırıya kaçabilir çünkü antrenmanda mücadele etmek ve kazandığından emin olmak ister' şeklinde konuştu. Alex Iwobi son olarak, 'Bazen hile yapar ve sadece kazanmak için hile yaptığını bilir. Ama bu çılgın bir zihniyet. O gerçek bir Nijeryalı' sözlerini dile getirdi. 26 GOLE KATKI SAĞLADI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıktı. Nijeryalı yıldız bu süreçte 19 gol attı ve 7 asist üretti. Avrupa'dan çok sayıda dev kulübün radarında olan Victor Osimhen'in sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.