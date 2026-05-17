Vincent Aboubakar için geri dönüş iddiası! 1. Lig ekibi peşinde

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Vincent Aboubakar için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kamerunlu santrforun, yeniden Türkiye'de forma giyebileceği öne sürüldü. 1. Lig ekibinin, Vincent Aboubakar ile ilgilendiği belirtildi. BURSASPOR'UN LİSTESİNDE Africafoot'un haberine göre; 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un Vincent Aboubakar'ı radarına aldığı aktarıldı. Bursaspor'un Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. SÖZLEŞMESİ BİTECEK Netfçi Bakü ile sözleşmesi bitecek olan Vincent Aboubakar'ın bonservissiz olarak Bursaspor'a imza atabileceği vurgulandı. Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunun Azerbaycan temsilcisi tarafından kullanılmayacağı aktarıldı. 10 GOLE KATKI SAĞLADI 34 yaşındaki Vincent Aboubakar, Netfçi Bakü'de 18 maça çıktı ve 9 gol ile 1 asist üretti. Kamerunlu oyuncunun güncel piyasa değeri 700 bin euro olarak gösteriliyor. TÜRKİYE'DE 2 TAKIMDA OYNADI Coton Sport'ta futbola başlayan Vincent Aboubakar daha sonra Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş, Al Nassr ve Hatayspor'da oynadı. Kamerun Milli Takımı'nda 116 kez süre alan Vincent Aboubakar, rakip fileleri 45 kez havalandırdı.