Vincenzo Montella maçın ardından kamp sorununu açıkladı! “İdeal koşullar yoktu”

Vincenzo Montella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki şunu söylemem lazım; 90+8'de Kaan'ın ve hepimizin sevinci; bir haftadır nasıl hazırlandığımızı gösteriyor. Bu takım bunu hak etmedi! Başkanımız ve futbolcularımız için iyi oldu. Herkes duygusallaşıştı, ben de... Onurumuz için oynadık, galibiyet önemliydi. Başardık ve mutluyuz.