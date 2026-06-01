Vincenzo Montella’dan ayrılık iddialarına cevap!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 01.06.2026 23:48
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Vincenzo Montella yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz.

Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

OYUNCULARIN DURUMU!

İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler... Arda için da çok önemli yarım saat gördük. Ferdi Kadıoğlu da ufak sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık. İlk maça %100 olmasa bile %100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız.

Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum.

Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!

AYRILIK İDDİALARINA YANIT!

"Dünya Kupası sonrası Milli Takım'dan ayrılmak istiyor musunuz?"

Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası."

