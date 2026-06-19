Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşısında 11'de iki önemli değişiklik yaparken oyun sistemini de revize edecek. Hafif sakatlığı bulunan ve Avustralya karşısında ikinci yarıda görev alan Kenan Yıldız, as kadroya dönecek. Üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan milliler için Kenan Yıldız'ın varlığı, rakip savunmayı zorlayacak önemli bir koz olacak. ARDA GÜLER MERKEZE İtalyan çalıştırıcı, Paraguay karşısında Arda Güler'i oyun kurucu olarak merkezde oynatacak. Sağ bekte Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür görev alacak. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun yanında Orkun Kökçü yer bulacak. BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞ KANADA Barış Alper Yılmaz ise bu kez sağ kanatta forma giyecek. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk müsabakada kenarda tuttuğu Can Uzun'dan bu kez gidişata göre faydalanacak. MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu. PARAGUAY'IN MUHTEMEL 11'İ Paraguay'ın Türkiye maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Gill, Velazquez, Alderete, Maidana, Cubas, Galerza, Diego Gomez, Alfaro, Bobadilla, Sanabria, Enciso. Avustralya karşısında ikinci yarıda oyuna giren Kenan, 59 kez topla buluştu. 40'a 36 ile yüzde 90 oranında pas isabeti yakaladı, kaleye 6 şut çekerken isabet bulamadı.