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Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella, Paraguay maçında önemli iki değişikliğin yanı sıra sistemde de revizelere gidecek.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 06:59
Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

Teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşısında 11'de iki önemli değişiklik yaparken oyun sistemini de revize edecek.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

Hafif sakatlığı bulunan ve Avustralya karşısında ikinci yarıda görev alan Kenan Yıldız, as kadroya dönecek.

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Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

Üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan milliler için Kenan Yıldız'ın varlığı, rakip savunmayı zorlayacak önemli bir koz olacak.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

ARDA GÜLER MERKEZE

İtalyan çalıştırıcı, Paraguay karşısında Arda Güler'i oyun kurucu olarak merkezde oynatacak.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

Sağ bekte Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür görev alacak.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

Orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun yanında Orkun Kökçü yer bulacak.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞ KANADA

Barış Alper Yılmaz ise bu kez sağ kanatta forma giyecek.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

Tecrübeli çalıştırıcı, ilk müsabakada kenarda tuttuğu Can Uzun'dan bu kez gidişata göre faydalanacak.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

PARAGUAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Paraguay'ın Türkiye maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Gill, Velazquez, Alderete, Maidana, Cubas, Galerza, Diego Gomez, Alfaro, Bobadilla, Sanabria, Enciso.

Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

Avustralya karşısında ikinci yarıda oyuna giren Kenan, 59 kez topla buluştu. 40'a 36 ile yüzde 90 oranında pas isabeti yakaladı, kaleye 6 şut çekerken isabet bulamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #VİNCENZO MONTELLA #PARAGUAY #DÜNYA KUPASI