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Vincenzo Montella’dan Paraguay maçında radikal kararlar! İşte muhtemel ilk 11

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella, Paraguay maçında önemli iki değişikliğin yanı sıra sistemde de revizelere gidecek.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 06:59