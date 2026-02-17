Trend Galeri Trend Spor Vitor Pereira, Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, eşleşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 17:02
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın rakibi Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olmuştu. Portekizli çalıştırıcı, eşleşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Pereira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok gururluyum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onur; harika bir ruha sahip iyi bir takım. Ama şimdi çalışma zamanı. Çalışmak için çok iyi koşullarımız var ve oyuncularımız çok yetenekli. Çok iyi oyuncularımız var. Şimdi istediğim kimliği oluşturmaya başlama zamanı.

Kariyerim boyunca iki kez orada bulundum ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim oldu. Benim için geri dönmek bir onur çünkü harika anılarım var. Elbette özel bir durum, ama şimdi takımı organize etme ve rakibi inceleme zamanı.

Güçlü bir takımlar. Onları hafife alamayız. Ama ben takımıma, kadroma, oyuncularıma ve taraftarlarımıza inanıyorum. Başarabiliriz."