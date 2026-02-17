Vitor Pereira, Fenerbahçe’ye mesaj yolladı

Pereira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok gururluyum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için bir onur; harika bir ruha sahip iyi bir takım. Ama şimdi çalışma zamanı. Çalışmak için çok iyi koşullarımız var ve oyuncularımız çok yetenekli. Çok iyi oyuncularımız var. Şimdi istediğim kimliği oluşturmaya başlama zamanı.