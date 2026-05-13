VİZE KALKTI: Bir ülke ile daha anlaşma sağlandı! İşte 2026’da vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi…

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz gün karşılıklı vize muafiyeti anlaşması sağlandı. Böylece Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesine bir yenisi daha eklenirken, 2026'da vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi de merak konusu oldu. İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 16:34
Vizesiz ülkeler listesi 2026 güncellendi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen vize muafiyeti anlaşmasının ardından vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi merak ediliyor. İşte 2026'da vizesiz ziyaret edilebilen ülkeler güncel listesi…

İŞTE 2026'DA VİZESİZ ZİYARET EDİLEBİLEN ÜLKELERİN GÜNCEL LİSTESİ

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town

Zambiya

Vize: Kapıda vize

Neden? Victoria Şelaleleri

Artı: Doğa ve macera

Fas

Vize: Vizesiz

Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi

Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra

Az bilinen egzotik rotalar

Filipinler – 7.000'den fazla ada

Kamboçya – Angkor Wat tapınakları

Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)

Nepal - Himalayalar & spiritüel yolculuk

İŞTE TÜRKLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ

Öte yandan, Türklerin vizesiz seyahat için en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.

Bu bölgelerin ortak özelliği, ülkemize yakın ve kısa uçuş mesafesinde olan popüler rotalar arasında yer alıyor olması...

İŞTE O ÜLKELER

Arnavutluk

Karadağ

Kosova

Kuzey Makedonya

Sırbistan

Bosna-Hersek