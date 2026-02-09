Trend Galeri Trend Spor Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı geride kaldı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından gözler puan durumuna çevrildi.

Giriş Tarihi: 09.02.2026 00:47 Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 00:48
Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Zeren Spor ve Eczacıbaşı Dynavit arasındaki zirve yarışı devam etti. İşte Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan 20. hafta maçları sonrası oluşan güncel puan durumu…

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

1- VakıfBank | 19 galibiyet, 1 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

2- Fenerbahçe Medicana | 17 galibiyet, 3 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

3- Zeren Spor | 16 galibiyet, 4 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

4- Eczacıbaşı Dynavit | 15 galibiyet, 5 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

5- Galatasaray Daikin | 13 galibiyet, 7 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

6- Nilüfer Belediyespor Eker | 11 galibiyet, 9 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

7- Aras Kargo | 10 galibiyet, 10 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

8- Türk Hava Yolları | 9 galibiyet, 11 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

9- Beşiktaş | 8 galibiyet, 12 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

10- Kuzeyboru | 7 galibiyet, 13 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

11- Göztepe | 6 galibiyet, 14 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

12- Aydın Büyükşehir Belediyespor | 5 galibiyet, 15 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

13- İlbank | 3 galibiyet, 17 mağlubiyet

Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

14- Bahçelievler Belediyespor | 1 galibiyet, 19 mağlubiyet