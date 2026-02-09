Vodafone Sultanlar Ligi 20. hafta güncel puan durumu!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Zeren Spor ve Eczacıbaşı Dynavit arasındaki zirve yarışı devam etti. İşte Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan 20. hafta maçları sonrası oluşan güncel puan durumu... 1- VakıfBank | 19 galibiyet, 1 mağlubiyet 2- Fenerbahçe Medicana | 17 galibiyet, 3 mağlubiyet 3- Zeren Spor | 16 galibiyet, 4 mağlubiyet 4- Eczacıbaşı Dynavit | 15 galibiyet, 5 mağlubiyet 5- Galatasaray Daikin | 13 galibiyet, 7 mağlubiyet 6- Nilüfer Belediyespor Eker | 11 galibiyet, 9 mağlubiyet 7- Aras Kargo | 10 galibiyet, 10 mağlubiyet 8- Türk Hava Yolları | 9 galibiyet, 11 mağlubiyet 9- Beşiktaş | 8 galibiyet, 12 mağlubiyet 10- Kuzeyboru | 7 galibiyet, 13 mağlubiyet 11- Göztepe | 6 galibiyet, 14 mağlubiyet 12- Aydın Büyükşehir Belediyespor | 5 galibiyet, 15 mağlubiyet 13- İlbank | 3 galibiyet, 17 mağlubiyet 14- Bahçelievler Belediyespor | 1 galibiyet, 19 mağlubiyet