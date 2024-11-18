Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı! Resmen servet istedi...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmaya devam ediyor. Icardi'den sonra Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, boşanma sürecinde Icardi'den servet istedi. Arjantin basını, Nara'nın taleplerini yazdı. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:52