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Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmak için talepleri ortaya çıktı! Resmen servet istedi...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmaya devam ediyor. Icardi'den sonra Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, boşanma sürecinde Icardi'den servet istedi. Arjantin basını, Nara'nın taleplerini yazdı. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:52
Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den boşanmak için talepleri ortaya çıktı! Resmen servet istedi...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan kriz tüm medyada büyük yankı buldu.

Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den boşanmak için talepleri ortaya çıktı! Resmen servet istedi...

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile birliktelik yaşayan Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılıklarını açıklamıştı.

Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den boşanmak için talepleri ortaya çıktı! Resmen servet istedi...

Sakatlığı sonrası soluğu Arjantin'de alan ve çocuklarını görmeye giden Icardi, Wanda Nara ile bir kriz yaşamış ve mahkemelik olduğu iddia edilmişti.

Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den boşanmak için talepleri ortaya çıktı! Resmen servet istedi...

Boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den boşanmak için talepleri ortaya çıktı! Resmen servet istedi...

Arjantin basını, Icardi'nin yıllar içinde elde ettiği gelirleri ve mal varlıklarını detaylı bir şekilde analiz etti.

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