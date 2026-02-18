Trend
Wesley Sneijder'den Noa Lang için beklenmedik sözler! "İki gol attı ama maç boyu..."
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sneijder'in maçta 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Noa Lang için sözleri herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.02.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 12:53