Trend Galeri Trend Spor Wesley Sneijder'den Noa Lang için beklenmedik sözler! "İki gol attı ama maç boyu..."

Wesley Sneijder'den Noa Lang için beklenmedik sözler! "İki gol attı ama maç boyu..."

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sneijder'in maçta 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Noa Lang için sözleri herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 12:53
Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup etmeyi başardı.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta İtalya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

Mücadelede sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

NOA LANG SİFTAH YAPTI

Müsabakanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Lang tamamladı ve skor 2-2 oldu.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

Maçın 75. dakikada da Victor Osimhen'in baskı sonucu kaptığı topu alan Hollandalı futbolcu, kale önünde topu ağlara gönderdi ve skor 4-2 oldu.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

83 DAKİKA OYNADI

Müsabakaya 11'de başlayan sol kanat oyuncusu Noa Lang, dakikalar 83'ü gösterdiğinde yerini Sacha Boey'a bıraktı.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

SNEIJDER'DEN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Maçın ardından Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, mücadeleyi Ziggo Sport'ta değerlendirirken Noa Lang sözleri ise şaşırttı.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

"POZİSYON KIRMIZI KART"

McKennie ve Sallai'nin pozisyonunu yorumlayan Sneijder, "Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket. VAR'ın müdahale etmemesini garip buluyorum." şeklinde konuştu.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

MAKKELIE ELEŞTİRİSİ

Maçın orta hakemi Hollandalı Danny Makkelie, VAR'ın ise Alman Bastian Dankert olduğunu hatırlatan Sneijder, "Kötü bir kombinasyon" yorumunu yaptı.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

NOA LANG İÇİN BEKLENMEDİK YORUM

2 golle galibiyete imzasını atan Noa Lang'ı eleştiren Sneijder, "Maçın net bir analizini yapmak gerekirse Noa iki gol attı ama tüm maç boyunca adeta görünmezdi." ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

"BUNUN BİR ÖNEMİ YOK"

Buna karşın İtalya'da bunun konuşulmayacağını belirten Hollandalı efsane, "Ama böyle bir maçtan sonra bunun bir önemi kalmıyor.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

"KAFAMIZ İYİ ÇALIŞMIYOR"

"Napoli'deki tüm gazeteler şunlarla dolu olacak; Yanılmışız, Noa Lang iki gol attı, kafamız iyi çalışmıyor" diyerek esprili bir yorum yaptı.

Wesley Sneijder’den Noa Lang için beklenmedik sözler! İki gol attı ama maç boyu...

KIŞ DÖNEMİNDE GELDİ

Galatasaray, kış transfer sezonunda Noa Lang'i Napoli'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.