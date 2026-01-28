Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Oran verdi

Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sonu için olay bir tahmin yaptı. Süper Lig'i analiz eden yapay zeka, Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. İşte Euro Club Index'e göre Trendyol Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan durumu ve şampiyonluk oranları…