Trend Galeri Trend Spor Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Oran verdi

Yapay zeka, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Öte yandan Süper Lig'de küme düşecek takımlara dair de tahminde bulunuldu.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 17:05
Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sonu için olay bir tahmin yaptı. Süper Lig'i analiz eden yapay zeka, Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. İşte Euro Club Index'e göre Trendyol Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan durumu ve şampiyonluk oranları…

18- Fatih Karagümrük | 21 puan

17- Eyüpspor | 28 puan

16- Kayserispor | 32 puan

15- Kasımpaşa | 33 puan

14- Antalyaspor | 34 puan

13- Gençlerbirliği | 35 puan

12- Konyaspor | 36 puan

11- Rizespor | 37 puan

10- Alanyaspor | 43 puan

9- Kocaelispor | 43 puan

8- Gaziantep FK | 44 puan

7- Samsunspor | 49 puan

6- Başakşehir | 52 puan

5- Beşiktaş | 58 puan

4- Göztepe | 58 puan

3- Trabzonspor | 66 puan

2- Fenerbahçe | 79 puan

1- Galatasaray | 82 puan

Euro Club Index tarafından yapılan analize göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 67.6 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı yüzde 31.9 olarak hesaplandı. Trabzonspor'a ise yüzde 0.7 ihtimal verildi.