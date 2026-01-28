Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! Oran verdi

Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sonu için olay bir tahmin yaptı. Süper Lig'i analiz eden yapay zeka, Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. İşte Euro Club Index'e göre Trendyol Süper Lig'de sezon sonu oluşacak puan durumu ve şampiyonluk oranları… 18- Fatih Karagümrük | 21 puan 17- Eyüpspor | 28 puan 16- Kayserispor | 32 puan 15- Kasımpaşa | 33 puan 14- Antalyaspor | 34 puan 13- Gençlerbirliği | 35 puan 12- Konyaspor | 36 puan 11- Rizespor | 37 puan 10- Alanyaspor | 43 puan 9- Kocaelispor | 43 puan 8- Gaziantep FK | 44 puan 7- Samsunspor | 49 puan 6- Başakşehir | 52 puan 5- Beşiktaş | 58 puan 4- Göztepe | 58 puan 3- Trabzonspor | 66 puan 2- Fenerbahçe | 79 puan 1- Galatasaray | 82 puan Euro Club Index tarafından yapılan analize göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 67.6 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı yüzde 31.9 olarak hesaplandı. Trabzonspor'a ise yüzde 0.7 ihtimal verildi.