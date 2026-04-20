Yapay zekadan Dünya Kupası tahmini! Önümüzdeki 20 turnuvanın şampiyonları, Türkiye de yer aldı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Heyecan dolu maçlara sahne olacak turnuva öncesinde şampiyon olacak takımlar yapay zekaya soruldu. Türkiye tahmini ise dikkatleri çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.04.2026 20:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 20:30
Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği FIFA 2026 Dünya Kupası'nda geri sayıma geçildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City'deki Azteca Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, New York'taki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

Dev organizasyon öncesinde bu turnuvanın ve önümüzde 20 Dünya Kupası'nın şampiyonunu yapay zekaya sorduk.

İŞTE O ÜLKELER

2026: İspanya

2030: Brezilya

2034: Suudi Arabistan

2038: İngiltere

2042: Nijerya

2046: Almanya

2050: Arjantin

2054: ABD

2058: Japonya

2062: İtalya

2066: Fas

2070: Fransa

2074: TÜRKİYE

2078: Portekiz

2082: Senegal

2086: Hollanda

2090: Meksika

2094: Hindistan

2098: İspanya

2102: Brezilya

