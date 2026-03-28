Yapay zekadan olay Dünya Kupası tahmini! İşte A Milli Takım’ın katılma ihtimali...

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, yarı finalde Romanya'yı tek golle elerken, gözler Kosova ile oynanacak final mücadelesine çevrildi. Kritik maç öncesin Opta adlı veri sitesi, maçlar için tahminlerde bulundu. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılım şansı de ortaya çıktı. İşte o oranlar...

Giriş Tarihi: 28.03.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 12:42
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü saat 20.00'de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Milliler, kritik mücadeleden galip ayrılması durumunda 24 yıllık özleme son verecek ve Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Yarı final mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta konuk ettiği Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun 53.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Kosova ise oldukça çekişmeli geçen mücadelede Slovakya'yı 4-3'lük skorla mağlup ederek finale yükselmeye hak kazanan taraf oldu.

Veri sitesi Opta, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak final maçları öncesinde takımların turnuvaya katılma şanslarıyla ilgili tahmin yaptı.

FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kosova - Türkiye

Çekya - Danimarka

Bosna Hersek - İtalya

İsveç - Polonya

Kosova: % 27

Beraberlik: % 23

Türkiye: % 48

İsveç: % 40

Beraberlik: % 26

Polonya: % 32

Bosna Hersek: %19

Beraberlik: % 20

İtalya: % 59

Çekya: % 32

Beraberlik: % 25

Danimarka: % 42

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: % 67

Beraberlik: % 17

Jamaika: % 14

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Turnuvanın ilk düdüğü, Meksika'nın efsanevi stadyumu Estadio Azteca'da çalacak. Ev sahibi Meksika'nın açılış maçında sahaya çıkacağı bu dev maraton, yaklaşık 40 gün boyunca sürecek ve futbol tarihinin en uzun soluklu şampiyonası olacak.

19 Temmuz 2026 Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak büyük final maçıyla şampiyon belli olacak.