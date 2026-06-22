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Yapay zekadan olay liste! Süper Lig'de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kıyasıya geçecek bir şampiyonluk yarışı beklenirken, yapay zeka dikkat çeken bir liste yayınladı. Yapılan listede önümüzdeki 20 sezonun şampiyonu tahmin edildi.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 11:48