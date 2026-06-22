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Yapay zekadan olay liste! Süper Lig'de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kıyasıya geçecek bir şampiyonluk yarışı beklenirken, yapay zeka dikkat çeken bir liste yayınladı. Yapılan listede önümüzdeki 20 sezonun şampiyonu tahmin edildi.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 11:48
Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

Yapay zeka, Süper Lig'de önümüzdeki 20 yıl şampiyon olacak takımları belirledi. İşte dikkat çeken o liste...

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2045/46 sezonu şampiyonu GALATASARAY

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2044/45 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

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Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2043/44 sezonu şampiyonu GALATASARAY

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2042/43 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2041/42 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2040/41 sezonu şampiyonu GALATASARAY

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2039/40 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2038/39 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2037/38 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2036/37 sezonu şampiyonu GALATASARAY

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2035/36 sezonu şampiyonu GAZİANTEP FK

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2034/35 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2033/34 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2032/33 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2031/32 sezonu şampiyonu ALANYASPOR

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2030/31 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2029/30 sezonu şampiyonu GALATASARAY

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2028/29 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2027/28 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

Yapay zekadan olay liste! Süper Lig’de önümüzdeki 20 sezonun şampiyonlarını açıkladı

2026/27 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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