Yapay zekadan Türkiye tahmini! Dünya Kupası’nda tur ihtimali belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında kazandı ve 24 yıllık Dünya Kupası hasretini noktaladı. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, grup aşamasında ABD, Avustralya ve Paraguay ile kozlarını paylaşacak. YAPAY ZEKADAN TAHMİN Fotomaç'ın haberine göre; Yapay zeka, A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki maçlarını analiz etti. A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında şu sonuçları alacağı belirtildi: Avustralya 1-1 Türkiye 5 PUAN Yapay zeka, A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasını 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan toplayarak tamamlayacağını analiz etti. A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasını 2. sırada noktalayacağı tahmini yapıldı. Yapay zekanın yaptığı simülasyonda A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansının yüzde 76 olarak hesaplandığı aktarıldı. İŞTE TUR İHTİMALLERİ A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda grup sıralaması ihtimalleri şu şekilde gösterildi: Liderlik: %24 A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'ndan ikinci sırada çıkması halinde son 32 turundaki muhtemel rakipleri arasındaki en güçlü ihtimal C Grubu'nu lider bitirmesi ön görülen Arjantin olacak. Arjantin ile Türkiye arasındaki olası eşleşme ile ilgili Arjantin'in turlama ihtimali yüzde 58, Türkiye'nin tur ihtimali ise yüzde 20 olarak gösterildi. Normal sürede kazananın çıkamama ve uzama ihtimali ise yüzde 22 olarak hesaplandı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda turlara göre ihtimalleri ise şu şekilde: Çeyrek final: Yüzde 10-12